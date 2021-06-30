В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от ковида

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя при повышении температуры после вакцинации от ковида.
«Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — сообщили в ведомстве.
В первые три дня после вакцинации нежелательно интенсивно заниматься спортом, посещать сауну. Также стоит ограничить употребление алкоголя, отметили в ведомстве.
Иммунный ответ на вакцину формируется 35-42 дня.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о сроках ревакцинации от коронавируса. Делать прививку разрешено спустя шесть месяцев после первой прививки.