В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от ковида

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от ковида
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя при повышении температуры после вакцинации от ковида.

«Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — сообщили в ведомстве.

В первые три дня после вакцинации нежелательно интенсивно заниматься спортом, посещать сауну. Также стоит ограничить употребление алкоголя, отметили в ведомстве.

Иммунный ответ на вакцину формируется 35-42 дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о сроках ревакцинации от коронавируса. Делать прививку разрешено спустя шесть месяцев после первой прививки.

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