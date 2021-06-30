В Смольном оценили московский опыт введения QR-кодов в заведениях общепита

Власти Петербурга анализируют московский опыт QR-кодов для посещения заведения общепита.

Замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев считает, что подобный опыт обернется потерей дохода.

«Любое ограничение — это потеря денег бизнесом», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Алексей Яковлев отметил, что нужно внимательно следить, как такие меры отразятся на бизнесе и реально повлияют на эпидемиологическую ситуацию.

«Когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства, чтобы за эти меры заплатить. Здесь нужен тонкий баланс, чтобы не навредить»,- отметил он.

В Москве теперь посетители могут войти в ресторан только по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации. Он выдается на сайте госуслуг после прививки, бумажные справки принимать не будут. Несовершеннолетних могут пустить в рестораны без по QR-кодов, если они пришли с родителями. Летние веранды до 11 июля будут работать по прежним правилам. По словам экспертов, введение QR-кодов в Москве стало серьезным ударом по общепиту.Кафе и рестораны теряют посетителей и выручку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с понедельника, 28 июня, в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кодов. Такой указ ранее подписал столичный мэр Сергей Собянин.