В Москве рестораны начали работать по системе COVID-free

В рестораны можно будет попасть только по QR-коду. Фото: Pixabay

В рестораны можно будет попасть только по QR-коду. Фото: Pixabay

С понедельника, 28 июня, в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кодов. Такой указ ранее подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Теперь посетители могут войти в ресторан только по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации. Он выдается на сайте госуслуг после прививки, бумажные справки принимать не будут. Несовершеннолетних могут пустить в рестораны без по QR-кодов, если они пришли с родителями. Летние веранды до 11 июля будут работать по прежним правилам. Рестораны в отелях и студенческие столовые продолжат пускать посетителей без QR-кодов.

Также рестораны смогут посетить люди с отрицательным ПЦР-тестом, но действовать он будет только в течение трех дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще в одном российском регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса.