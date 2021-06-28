Еще в одном российском регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю утвердило постановление об обязательной вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю утвердило постановление об обязательной вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Забайкальском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление утвердило Управление Роспотребнадзора.

Речь идет о сотрудниках сфер здравоохранения, образования, социальной защиты и соцобслуживания, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений банков, почты и МФЦ, культуры, досуга и спорта.

Как сообщил ТАСС, всего привить нужно будет около 113 тыс. местных жителей. Решение связано ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Напомним, в России по данным на 27 июня в России коронавирус выявили у более 20,5 тысяч человек. К летальному болезнь привела в 599 случаях, полностью выздоровел 12 728 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.