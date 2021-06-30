Стало известно количество выданных россиянам микрозаймов в начале 2021 года

Стало известно количество выданных россиянам микрозаймов в начале 2021 года
Последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В России за пять месяцев текущего года было выдано 10 526 885 микрозаймов (займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За 2019 год было выдано 18 246 716 микрозаймов, а в прошлом году их было выдано 19 039 526.

Последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются, сообщили в НБКИ.

В целом сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доля просроченных микрозаймов в России по итогам апреля выросла до 40,7%. Это максимальный показатель с уровня 2016 года. Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) просрочили выплаты более чем на 90 дней по займам на 4,52 млн рублей.

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