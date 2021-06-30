Пожилой петербуржец лишился более 1,8 млн после пользования мобильным приложением банка

В Кировском районе Петербурга пенсионер лишился более 1,8 млн рублей. Уголовное дело возбудили по факту кражи.
Во вторник, 29 июня, в отдел полиции обратился 83-летний мужчина, проживающий в доме №52 на улице Солдата Корзуна. Он рассказал, что 22 июня обратился в отделение банка для снятия средств, где выяснилось, что накопления были списаны с его счета в феврале 2021 года через мобильный банк.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, что сумма материального ущерба составила 1,804 млн рублей.
Заявитель также признался, что не сразу пошел в полицию из-за ухудшения состояния здоровья.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доверчивая пенсионерка с улицы Турку перевела мошенникам более 800 тысяч.