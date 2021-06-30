В Петербурге мошенники обманули пенсионерку почти на 360 тысяч рублей

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

В Петербурге пенсионерка лишилась 357 тысяч рублей из-за мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленники представились сотрудниками одного из банков, уговорили доверчивую пенсионерку оформить кредит, а потом попросили ее перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге пожилая женщина 357 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга пожилая жительница перевела неизвестным более 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.