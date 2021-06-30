В Петербурге на 40% выросло число пневмоний на фоне коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что петербуржцы стали тяжелее переносить коронавирус. За последнюю неделю число подтверждённых случаев заражения выросло на 22%.

«Мы сейчас видим, что количество пневмоний за неделю выросло на 40%, а это говорит об утяжелении течения», — сказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Она считает, что Петербург еще не вышел на плато.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 469652 случая заражения COVID-19. Скончались 16346 человек, в том числе 111 — за последние сутки. Выздоровело 445959 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге доля пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 40 лет, которых госпитализируют в стационары, стала намного выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости.