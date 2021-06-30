В Петербурге зафиксировано более 1,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано более 1,5 тысячи новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1503 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 30 июня.

В России за сутки зафиксировано 21 042 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 669 летальных исходов. При этом 16 356 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 514 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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