Владимир Путин пообещал дать ответы на все вопросы россиян

Владимир Путин пообещал дать ответы на все вопросы россиян
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин пообещал, что все россияне, которые отправили вопросы на «Прямую линию», получат ответы.

Об этом Владимир Путин заявил в среду, 30 июня, в ходе «Прямой линии».

«Мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал президент.

По его словам, в 2019-м году, когда в последний раз проходила полноценная «Прямая линия», поступило свыше миллиона вопросов. Более 500 тысяч уже обработаны, по ним даны конкретные ответы.

«По ряду из них работа продолжается, в том числе и потому, что нужно вносить изменения и в нормативную базу», — уточнил президент.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в этом году «Прямая линия» проходит в студии без зрителей.

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