Путин ответил на вопрос о возобновлении очного обучения в российских школах

Путин ответил на вопрос о возобновлении очного обучения в российских школах
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

К российскому лидеру Владимиру Путину обратился ученик младших классов. Вопрос снова коснулся ограничений, введенных из-за COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 30 июня, в ходе «Прямой линии». Ученик одной из московских школ по имени Саша напомнил, что совсем скоро школьников и студентов ждет новый учебный год. Он спросил, сможет ли посещать учебное заведение с сентября.

В ответ Путин выразил надежду, что в новом учебном году, скорее всего, учащиеся продолжат обучение в очном формате. И добавил, что «дистанционка» может коснуться только старшеклассников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации. Он отметил, что по закону руководители субъектов РФ могут вводить правила в соответствии с законом.

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