В Ленобласти еще 178 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 178 человек заболели коронавирусом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области зафиксировано еще 178 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 30 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 48 771 случай заболевания. При этом выздоровели 44 366 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 26 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5823 человека. Следом идет Московская область — 2583 новых ковид-пациентов. Третье место у Петербурга — 1503 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

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