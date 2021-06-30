Младшего брата Кокорина оштрафовали на 4 тыс. рублей за неповиновение полиции

Младшего брата Кокорина оштрафовали на 4 тыс. рублей за неповиновение полиции
Кирилл Кокорин. Фото: www.instagram.com/svetcoc

Младшего брата нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилла оштрафовали на 4 тыс. рублей за неподчинение законным требованиям полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Кокорин К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин-младший устроил драку с сотрудниками ресторана.

По предварительной информации, он и его приятель в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти в один из ресторанов столицы. У них потребовали QR-код, которого у молодых людей не оказалось. Их не пустили в заведение. Молодые люди устроили драку с сотрудниками ресторана. Обоих задержали.

Напомним, что осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий оказались замешаны в друг конфликтах в Москве. Мужчины, в рамках уголовного дела, понесли наказания в виде реальных тюремных сроков. Кокорина с братом приговорили к 1,5 годам заключения, а Мамаева и Протасовицкого к году и 5 месяцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком.

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