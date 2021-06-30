Путин ответил, кому мог бы передать власть без всяких сомнений

Президент России Владимир Путин ответил, есть ли такой человек, которому он мог бы передать власть без всяких сомнений. Такой вопрос прозвучал в ходе «Прямой линии».
Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Путин заявил, что решение о том, кто должен возглавить Российское государство, всегда за гражданами РФ.
«Прямой путь. И только такой путь возможен», — подчеркнул президент.
Российский лидер подчеркнул, что его ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин.
Путин также выразил надежду, что в будущем он сможет назвать человека, который, по его мнению, будет достоин возглавить «такую замечательную страну».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин пообещал поддержать человека, который будет не просто предан стране, а готов положить свою жизнь во имя России.