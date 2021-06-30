Путин ответил, кому мог бы передать власть без всяких сомнений

Путин ответил, кому мог бы передать власть без всяких сомнений
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин ответил, есть ли такой человек, которому он мог бы передать власть без всяких сомнений. Такой вопрос прозвучал в ходе «Прямой линии».

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Путин заявил, что решение о том, кто должен возглавить Российское государство, всегда за гражданами РФ.

«Прямой путь. И только такой путь возможен», — подчеркнул президент.

Российский лидер подчеркнул, что его ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин.

Путин также выразил надежду, что в будущем он сможет назвать человека, который, по его мнению, будет достоин возглавить «такую замечательную страну».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин пообещал поддержать человека, который будет не просто предан стране, а готов положить свою жизнь во имя России.

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