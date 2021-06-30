Петербуржцы спросили Путина о роли Байдена в мировой политике

От президента США Джо Байдена «много что зависит», считает президент России Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос о внешней политике из Петербурга. Житель Северной столицы интересовался, зачем встречаться с президентом США Джо Байденом, если от него мало что зависит.

В ответ президент отметил, что ученые и аналитики из США дают рекомендации своему политическому руководству и классу: период однополярного мира прошел, мир меняется.

«Несмотря на санкции, Россия развивается, у нее высокая обороноспособность, а по некоторым позициям обгоняет Соединенные Штаты. Также развиваются и страны Азии. Партнеры понимают это все, поэтому и нужна встреча в Женеве», — пояснил президент. Он также добавил, что при США также пытаются сохранить свое положение, а потому совершают провокации и объявляют новые санкции.

«Это не от нас зависит, а от них», — заключил Путин и выразил надежду на то, что отношения с США войдут в нормальное русло.