COVID-19, вакцина и соцвыплаты: 68 вопросов к Владимиру Путину

Завершилась 18-я «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Президент успел рассказать, какой вакциной привился, какие художественные произведения любит больше всего, что происходит с климатом, сообщил о соцвыплатах и объяснил, что нужно, чтобы быть счастливым.

В этом году «Прямая линия» с Владимиром Путиным шла 3 часа и 42 минуты. В прямом эфире в адрес президента прозвучало 68 вопросов.

Общее число обращений превысило два миллиона. Президент пообещал, что по всем вопросам россияне получат ответ.

COVID-19 и вакцинация

Как и ожидалось, главной темой «Прямой линии» стала пандемия коронавируса и вакцинация от COVID-19.

Президент сразу расставил точки над “i” – он не поддерживает обязательную вакцинацию. Он добавил, что, по закону об иммунной защите населения, исполнение общенационального календаря прививок является обязательной. Депутаты не поддержали внесение вакцины от коронавируса в этот календарь. Но вторая часть закона позволяет регионам вводить обязательную вакцинацию в случае подъема заболеваемости.

Владимир Путин решил все-таки рассказать, какой вакциной привился. Ранее раскрывать эту информацию не хотели, чтобы не создавать конкурентные преимущества отдельным препаратам. Президент сообщил, что выбрал «Спутник V», основываясь на выборе знакомых.

Глава государства также сообщил, что узнать о медицинских противопоказаниях россиянам следует у своих лечащих врачей.

Президент выразил надежду на то, что в новом учебном году пандемия не помешает школьникам заниматься очно.

Рост цен

Ожидаемо, россиян беспокоил рост цен. Президент заметил, что мировые индексы на продукты питания сегодня находятся на самой высокой планке. Больше всего в цене вырос сахар и подсолнечное масло. Правительство, уточнил президент, приняло меры по сдерживания цен.

Принимаются и решения по стабилизации цен на строительные материалы. Их подорожание связано с инфляцией и ростом цен на мировых рынках.

Соцвыплаты и льготы

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин высказался о том, что в регионах при отмене льгот не должны лишать их людей, которые ранее ими пользовались.

По поручению президента, выплату в 10 тысяч. рублей должны получить и родители шестилетних детей для подготовки в школу. Если родители решат отправить ребенка на учебу позже, они больше не смогут рассчитывать на эту выплату.

Ряд мер поддержки есть и для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ранее был подписан закон, по которому банк не может снимать деньги, если у человека остается на счету сумма ниже прожиточного минимума.

Кроме того, в перечень технических средств реабилитации, которые россияне получают бесплатно, будет, по поручению президента, внесен дисплей Брайля.

У молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет появится возможность получить «Пушкинскую карту» с 3 тыс. рублей на счету для походов в музеи и театры.

Внешняя политика

Несколько вопросов было посвящено внешней политике. Так Владимир Путин сообщил, что не считает украинский народ недружественным, но такой видит украинскую власть.

Прокомментировал президент и вопрос о британском эсминце в Крыму. По его словам, тогда мир не стоял на пороге Третьей мировой войны, но действия британцев он назвал провокацией.

Петербуржцев интересовало, «зачем встречаться с президентом США Джо Байденом, если от него мало что зависит».

Отдельные вопросы казались также газификации, климата, блокировки социальных сетей, квитанций за коммунальные услуги, ремонта и строительства школ, зарплат, мусорной реформы, качества воды, спорта, туризма и других тем.

Блиц

Завершилась «Прямая линия» блиц-опросом, состоящим из личных вопросов президенту. Владимир Путин признался, что его словарный запас немецкого и английского языка беднеет, поскольку у него нет возможности постоянно поддерживать его.

Президент также рассказал, что поддерживает связь со своими любимыми школьными учителями и назвал время правления Петра II и Екатерины II, говоря о великих эпохах в истории России.

Зрителей интересовало, кто гладит и крахмалит рубашки президенту. По словам Владимира Путина, в Ново-Огарево есть химчистка, персонал которой занимается этим.

Ответил президент и на более философские вопросы. Так, он сообщил, что для того, чтобы пережить все напасти, нужно относиться к ним как к неизбежному. А для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Нашлось и место иронии. Отвечая на вопрос о любимых произведениях, президент назвал «Войну и Мир», первый концерт Чайковского и сказку «Колобок». Особенно глава государства остановился на последнем. Владимир Путин отметил, что эту сказку на заметку должны взять многие его коллеги. Им следует знать: можно поверить лести и быть съеденным.

Президент также заметил, что не знает, зачем работать после отставки, и рассказал, какой видит Россию в будущем.

Отметим, что первая реакция по следам «Прямой линии» уже есть. Так, правоохранители Ленинградской области начали проверку после обращения жительницы, которая сообщила о проблемах с водоснабжением.