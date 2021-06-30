Петербургский завод «Ливиз» снова выставили на продажу

ДОМ.РФ выставил на торги здания завода «Ливиз», расположенные в центре Петербурга. Начальную цену лота оценили в 524 млн рублей.

Здания бывшего завода «Ливиз» находятся в историческом центре Северной столицы по адресу Синопская набережная, д. 56-58. На торги выставили 13 зданий общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Все объекты были построены в конце XIX века, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Как отмечают в компании, площадка может заинтересовать девелоперские компании, она подойдет для создания многофункционального комплекса с общественной и деловой функциями.

Здания выставляются на торги в третий раз. Стартовая цена лота на данный момент — 524 млн рублей. В декабре прошлого года начальная цена была 711,1 млн рублей. Аукцион пройдет 20 августа текущего года.

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