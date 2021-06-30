Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB рассказала жителям России о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.
Об этом сообщает РИА «Новости». Специалисты отмечают, что злоумышленники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. До этого технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежей людей при оплате покупок онлайн во всем мире, сообщает организация.
Каждый месяц происходят 3,7 миллиона мошенничеств по этой схеме. За первые полгода этого года такой способ обмана нанес ущерба почти полмиллиарда рублей.
Пострадавшие — это клиент банка, потерявшие свои деньги навсегда. Это сами банки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники создали новый способ обмана граждан — они используют предлог защиты их карт от отключения в РФ международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.