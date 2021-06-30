Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB рассказала жителям России о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.

Об этом сообщает РИА «Новости». Специалисты отмечают, что злоумышленники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. До этого технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежей людей при оплате покупок онлайн во всем мире, сообщает организация.