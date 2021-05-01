Новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT

Новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT
Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают жертв, что скоро в стране отключат SWIFT. Фото: pixabay

Банковские мошенники создали новый способ обмана граждан — они используют предлог защиты их карт от отключения в РФ международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как сообщает РИА Новости, мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают жертв, что скоро в стране отключат SWIFT, и для сохранения работоспособности карты клиент должен назвать ее номер и код CVC. После этого лжесотрудники банка говорят, что ему придет СМС с информации о внесении карты в специальный список, который не попадет под блокировку после отключения системы.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники начали использовать такой способ вскоре после принятия резолюции Европарламента об отключении России от SWIFT.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, зачем мошенники крадут голоса своих жертв.

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