Россиянам рассказали, зачем мошенники крадут голоса своих жертв

Россияне ежедневно оставляют свои отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса для доступа в банковские и другие приложения на телефоне. Фото: Pixabay

Россияне ежедневно оставляют свои отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса для доступа в банковские и другие приложения на телефоне. Фото: Pixabay

Мошенники все чаще начали прибегать к способу кражи денег россиян, используя их биометрические данные. При этом доступ к этим данным они могут получить без ведома владельца.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал в интервью радио Sputnik, что россияне ежедневно оставляют свои отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса для доступа в банковские и другие приложения на телефоне, а также для получения различных услуг. Вместе с популярностью биометрической идентификации растет и интерес мошенников.

Эксперт отметил, что если в распоряжении злоумышленников окажутся какие-то записи вашего голоса, например слова «да» или «нет», обмануть с их помощью будет не так просто, как кажется.

«В большинстве случаев биометрические системы более сложные. Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определенный набор», — заявил Сизов.

Чтобы обезопасить данные, специалист советует пользоваться на всех важных сайтах и приложениях двухфакторной аутентификацией, а также не вести с незнакомыми людьми долгих телефонных разговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что адвокат объяснил, как мошенники обманывают россиян под видом «бесплатных» юридических услуг.