Пациентка выпала из окна больницы на улице Костюшко

Из окна Городской больницы № 26 выпала пациентка. Информация о ее состоянии выясняется.

Инцидент произошел в среду, 30 июня, на улице Костюшко, 2. О случившемся в отдел полиции сообщил заместитель главврача.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина 1962 года рождения выпала из окна 9 этажа. Она проходила лечение во втором терапевтическом отделении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитый мужчина выпал с балкона на 13 этаже, хотя жил на 6-ом. По словам очевидцев, он упал на спину. Его лицо было расцарапано, при этом на спине люди увидели гематомы от падения, которые были красного цвета.