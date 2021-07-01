Десять спасателей тушили мусор на чердаке дома на Красуцкого

Десять спасателей тушили мусор на чердаке дома на Красуцкого
Огонь разгорелся в доме №3 на улице Красуцкого. Фото: скрин Google.Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел второй пожар за сутки. Спасатели тушили мусор на чердаке одного из домов.

Возгорание случилось сегодня утром, 1 июля, в доме №3 по улице Красуцкого. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 10:14. К месту пожара оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в капитально-ремонтируемом здании, на чердаке происходило горение мусора на площади 2 квадратных метров.

К 10:33 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре в Адмиралтейском районе. 13 спасателей тушили квартиру на Перекопской улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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