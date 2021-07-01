Путин подписал закон об усилении ответственности за повторное пьяное вождение

Путин подписал закон об усилении ответственности за повторное пьяное вождение
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное пьяное вождение.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в ст. 264-1 УК России.

Закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения до трёх лет вместо установленных на данный момент до двух лет. Кроме того, вырос размер штрафа — от 300 до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении водителя микроавтобуса Toyota, который устроил ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского, возбудили уголовные дела, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняют в наезде на сотрудника ДПС и вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

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