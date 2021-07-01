Путин подписал закон об усилении ответственности за повторное пьяное вождение

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное пьяное вождение.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в ст. 264-1 УК России.

Закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения до трёх лет вместо установленных на данный момент до двух лет. Кроме того, вырос размер штрафа — от 300 до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении водителя микроавтобуса Toyota, который устроил ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского, возбудили уголовные дела, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняют в наезде на сотрудника ДПС и вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения.