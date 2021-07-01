В Кронштадте на улице Восстания закончился ремонт

В Кронштадте на улице Восстания закончился ремонт
В Кронштадте отремонтировали дороги на улице Восстания. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Кронштадте закончился ремонт дороги протяженностью 2,15 километров.

Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На улице Восстания вдоль Финского залива до улицы Зосимова закончился дорожный ремонт.

Работы шли полтора месяца. За это время было заменено дорожное полотно проезжей части и тротуаров, также восстановили бортовые камни.

Отмечается, что данный объект — это адрес национального проекта «Безопасные качественные дороги», который нацелен на комфорт и надежность граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прошлом месяце в Ленинградской области после длительного ремонта открыли мосты. Так, жители не стали сдерживать своей радости. В Гатчинском районе в деревне Корпиково стартовало реверсивное движение по ремонтируемому мосту через реку Парица.

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