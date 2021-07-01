Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вспышка COVID предполагает жесткие меры

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что вспышка COVID-19 Москве и России заставляет власти вводить жесткие меры.
Официально представителя Кремля цитирует ТАСС, ссылаясь на эфир Первого канала.
По словам Пескова нет ничего важнее жизни и здоровья россиян. Это в приоритете.
Поэтому есть необходимость вводить ограничительные меры.
«Пусть невозможность ходить в рестораны в пандемию будет самой большой проблемой», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что собирается в скором времени вакцинироваться против COVID-19 «Спутником Лайт».