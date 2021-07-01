Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вспышка COVID предполагает жесткие меры

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вспышка COVID предполагает жесткие меры
Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки коронавируса. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что вспышка COVID-19 Москве и России заставляет власти вводить жесткие меры.

Официально представителя Кремля цитирует ТАСС, ссылаясь на эфир Первого канала.

По словам Пескова нет ничего важнее жизни и здоровья россиян. Это в приоритете.

Поэтому есть необходимость вводить ограничительные меры.

«Пусть невозможность ходить в рестораны в пандемию будет самой большой проблемой», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что собирается в скором времени вакцинироваться против COVID-19 «Спутником Лайт».

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