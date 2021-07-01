Для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей

МЧС в Ленобласти одобрило для безопасного купания и отдыха только 20 пляжей на акваториях региона. В прошлом году их было почти 40.

Главный госинспектор по маломерным судам регионального управления МЧС Геннадий Корсунов заявил на пресс-конференции ТАСС, девять пляжей из 20 одобренных находятся в детских лагерях, то есть отдыхать там могут только воспитанники. Еще пять пляжей расположены на территории санаториев и домов отдыха. Для свободного посещения доступны только шесть пляжей.

Корсунов также напомнил о важности соблюдения мер безопасности во время отдыха на воде. Только за июнь в водоемах Ленобласти утонуло 18 взрослых и пятеро детей. Самыми опасными являются водоемы во Всеволожском и Выборгском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три утопленника за сутки: на Коркинских озерах мужчина нырнул за мячом и утонул, под Петербургом 10-летний мальчик не всплыл, прыгнув с матраса в воду, а из Вуоксы вытащили труп 22-летнего юноши.