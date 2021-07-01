Эксперты рассказали, как типовое жилье отразится на застройке в Петербурге

По мнению эксперта, типовые проекты - это "ретроспективные" решения, которые могут устареть уже к моменту их сдачи. Фото: unsplash

По мнению эксперта, типовые проекты - это "ретроспективные" решения, которые могут устареть уже к моменту их сдачи. Фото: unsplash

В России приняли новый закон о включении в Градостроительный комплекс института типовых проектов, которые будут применяться в капитальном строительстве. Специалисты рассказали, как типовое жилье может отразиться на качестве формирования городской среды и скорости развития инфраструктуры в Петербурге.

Как сообщает АБН, согласно новому закону, Минстрой сможет выбирать типовые проекты среди тех, которые получили одобрение госэкспертизы и размещены и Едином реестре. Осенью в рамках конкурса выберут 40 лучших проектов многоквартирных малоэтажных жилых домов, а также социально-культурных объектов, для которых составят проектно-сметную документацию.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина заявила, что типовые проекты сейчас актуальны при строительстве детских садов, школ, медучреждений и других социальных объектов.

«Часто просто невозможно ввести в эксплуатацию то, что заказчики – чаще всего это муниципалитеты – утвердили на уровне проектов. Именно по этой причине недострои стоят у нас в огромном количестве», — рассказала эксперт.

Калинина отметила, что строительство индивидуальных объектов выходит намного дороже, чем типовых. Хоть типовая застройка и будет казаться однотипной, здания будут строиться быстро и будут отвечать всем нормам безопасности.

Однако архитектор, городской планировщик, советник Союза российских архитекторов и член Союза Московских архитекторов Ирина Ирбитская напомнила, что сейчас развитые города используют индивидуальные проекты, отказываясь от типовой застройки.

По мнению Ирбитской, типовые проекты — это «ретроспективные» решения, которые могут устареть уже к моменту их сдачи.

Но есть и те, кто видит положительные стороны в создании института типовой застройки. Так, генеральный директор, совладелец строительной компании «КВС» (KVS) Сергей Ярошенко считает, что современные типовые решения соответствуют всем потребностям. Он добавил, что такие проекты способны ускорить согласовательные процессы и снизить расходы на строительство.

В то же время он заявляет, что типовые решения можно будет использовать в Петербурге только при развитии новых территорий — для исторического центра они не подойдут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза.