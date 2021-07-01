Петербуржцы вечером стоят в шестибалльных пробках

Петербуржцы вечером стоят в шестибалльных пробках
На дорогах Петербурга наблюдаются шестибалльные пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жители Петербурга в некоторых районах проводят вечер четверга в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 19:30 вечера заторы на дорогах достигли 6 баллов. Такая ситуация продолжится около получаса. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на проспекте Кантемировской улице, на Выборгской набережной, на набережной реки Карповки, на улице Льва Толстова, Новоладожской улице, на Спортивной улице, на Каменноостровском проспекте, на улице Профессора Попова, Ждановской набережной, на Большом проспекте П.С., на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на набережной Обводного канала, на Витебском проспекте, на проспекте Славы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице закончились запасы температурных рекордов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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