В Петербурге закончились запасы температурных рекордов

В Петербурге закончились запасы температурных рекордов
В Петербурге станет немного прохладнее. Фото: Baltphoto
В четверг, 24 июня в Северной столице исчерпаны запасы рекордов . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что условия погоды в городе на Неве сейчас определяются влиянием холодного атмосферного фронта, который скользит у западных границ Петербурга. Поэтому во второй половине дня в некоторых местах региона пройдут кратковременные дожи и грозы.

Осадки будут ограничивать дневной прогрев воздуха в Северной столице.

Так, в городе будет переменная облачность. Кроме того, в Петербурге не будет дождей, при этом станет попрохладнее.

Градусники горожан покажут +27…+29°, а в Ленинградской области же +26…+31°, на востоке до +35°. Ветер будет дуть западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе он станет порывистым.

Также атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

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