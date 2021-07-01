Во Всеволожске нашел пропавший шестиклассник со шрамом

Во Всеволожске нашел пропавший шестиклассник со шрамом
Мальчик сбежал из дома к матери подруги. Фото: pixabay.com

Мальчик находился у подруги матери.

Во Всеволожске нашелся шестиклассник, которого искала мать, проживающая в Сиверском. С ним все в порядке, о чем сообщает сегодня, 1 июля, 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что накануне вечером 12-летний мальчик ушел из квартиры в Сиверском и пропал. Он не выходил на связь, так что мать обратилась в полицию. Выяснилось, что школьник уехал за сотню километров от дома к подруге матери. Он уже не первый раз уходил из дома, а вот по какой причине – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое мужчин пропали после прыжка в водозабор.

Всеволожск новости СПб пропал ребенок


 

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Во Всеволожске нашел пропавший шестиклассник со шрамом
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