Во Всеволожске нашел пропавший шестиклассник со шрамом

Мальчик находился у подруги матери.

Во Всеволожске нашелся шестиклассник, которого искала мать, проживающая в Сиверском. С ним все в порядке, о чем сообщает сегодня, 1 июля, 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что накануне вечером 12-летний мальчик ушел из квартиры в Сиверском и пропал. Он не выходил на связь, так что мать обратилась в полицию. Выяснилось, что школьник уехал за сотню километров от дома к подруге матери. Он уже не первый раз уходил из дома, а вот по какой причине – непонятно.

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