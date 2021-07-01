В Петербурге 2 июля займутся эвакуаций неправильно припаркованных машин

Местных жителей просят быть внимательными при парковке. Фото: pixabay.com

Местных жителей просят быть внимательными при парковке. Фото: pixabay.com

В городе готовятся к проведению матча чемпионата по футболу.

В Санкт-Петербурге вовсю готовятся к проведению очередного футбольного матча в рамках Евро-2020. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в комитете по транспорту.

В связи с этим уже завтра, 2 июля, будут эвакуированы все транспортные средства, нарушающие правила остановки и стоянки, на следующих улицах:

Петровский пр., Южное шоссе, Северное шоссе, Вязовая ул., Конюшенная площадь, Лиговский пр., Стремянная ул., Вознесенский пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр., Наб. реки Мойки, Большая Зеленина, Пионерская ул., Чкаловский пр., Введенская ул., Малый пр. П.С., Рыбацкая ул., пер. Талалихина, Пер. Нестерава, Большая Пушкарская ул., Ул. Смолячкова, Лесной пр., Гренадерская ул., Большой Сампсоневский пр., Яхтенная ул, Приморский пр.

Напоминаем, что матч в рамках 1/4 финала пройдет завтра на «Газпром-Арене». На поле встретятся Швейцария и Испания в 19:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург.