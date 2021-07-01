В Петербурге присяжные решили судьбу мошенников, которые душили и убивали наркотиками ради квартир

В Петербурге присяжные решили судьбу мошенников, которые душили и убивали наркотиками ради квартир
Присяжные признали мошенников виновными. Фото: pixabay

Всех подозреваемых признали виновными и только одного человека посчитали заслуживающим снисхождения.

В Санкт-Петербургском городском суде присяжные решили судьбу мошенников, которые обвинялись в убийстве ради квартир. Всех фигурантов уголовного дела признали виновными. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Преступления совершались группой лиц с 2011 по 2015 год. За это время были убиты четыре человека – злоумышленники путем мошенничества завладевали чужими квартирами. Схема была одна и та же: сначала было вхождение в доверие, затем заключение фиктивного брака, оформление наследства, создание видимости оказания помощи в юридических вопросах наследникам. Убивали жертв двумя способами: либо путем удушения, либо предоставляли смертельную дозу наркотиков.

Также часть подозреваемых пытались похитить средства, вырученные за продажу долей квартиры. Речь идет о сумме в 1,8 миллиона рублей, но у злоумышленников ничего не вышло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей в Красногвардейском районе.

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