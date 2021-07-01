Пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей в Красногвардейском районе

Пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей в Красногвардейском районе
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1946 года рождения, пенсионерка, проживающая на улице Большая Пороховская и сообщила о том, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником безопасности банка ПАО «Сбербанк», под предлогом предотвращения мошеннических действий убедил пенсионерку снять со счетов имеющиеся у неё денежные средства и перевести их на «безопасный счет». Пенсионерка сняла и перевела на указанный счет и телефонные номера 2 421 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей.

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