В России с 2022 года немного повысится прожиточный минимум

Сумма составит 11 950 рублей.

Правительство России установило прожиточный минимум с 1 января 2022 года. Сумма будет выше, чем была, и составит 11 950 рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 июля.

Известно, что прожиточный минимум для трудоспособного населения – 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. Сумма изменилась на пару сотен рублей. Постановление будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов.