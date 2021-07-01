В России с 2022 года немного повысится прожиточный минимум

В России с 2022 года немного повысится прожиточный минимум
В России увеличится прожиточный минимум. Фото pixabay.com

Сумма составит 11 950 рублей.

Правительство России установило прожиточный минимум с 1 января 2022 года. Сумма будет выше, чем была, и составит 11 950 рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 июля.

Известно, что прожиточный минимум для трудоспособного населения – 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. Сумма изменилась на пару сотен рублей. Постановление будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов.

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