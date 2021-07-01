Жители Фрунзенского района пожаловались на отключение электричества

Жители Фрунзенского района пожаловались на отключение электричества
Пятнадцать домов остались без света. Фото: pixabay.com

Без света остались полтора десятков домов.

На юге Санкт-Петербурга произошло отключение электричества сразу в нескольких домах. Об этом 1 июля пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

На отсутствие света пожаловались жители Будапештской, Бухарестской, Димитрова, а также на проспекте Славы и в Альпийском переулке. В зоне отключения 15 домов. Света не стало примерно несколько часов назад. В компании «Россети Ленэнерго» подтвердили отключение и объяснили, в чем дело – произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. На месте работают специалисты: они рассчитывают вернуть электричество к утру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар на Кораблестроителей локализовали: он мог начаться в китайском ресторане.

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