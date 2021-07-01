Финнам рекомендовали не посещать Россию из-за пандемии коронавируса

Финнам рекомендовали не посещать Россию из-за пандемии коронавируса
В Финляндии обеспокоены происходящим в России. Фото: Pixabay

Медиков беспокоит ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в России.

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) обратился к местным жителям с просьбой временно воздержаться от поездок в Россию. Причиной стала ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает пресс-служба института.

В сообщении сказано, что в России растет количество зараженных, а также распространяются новые штаммы коронавируса. Чтобы обезопасить себя и близких, финнам рекомендовано не посещать соседнюю страну. Отмечается, что россиян на границе будут проверять еще тщательнее – после прибытия в Финляндию спустя 72 часа их попросят сдать повторный тест на коронавирус. Туристы также должны будут избегать контактов с посторонними людьми до получения результатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург.

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