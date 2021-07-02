Российский суд впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота

Суд впервые в России изъял жилье у гражданина, признанного банкротом. Он задолжал банкам 21,4 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант», единственного жилья лишился житель Екатеринбурга, который задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей. Суд продал его пятикомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров на торгах за 8,2 миллиона рублей.

Мужчина был признан банкротам в 2018 году, его квартиру по решению суда изъяли из конкурсной массы, поскольку она была его единственной жилплощадью. Однако через год судебный процесс должника и кредиторов рассмотрели повторно. Кредиторы предложили заменить пятикомнатную квартиру на однокомнатную. Суд согласился, посчитав, что 32 квадратных метров хватит для удовлетворения потребностей одного человека, поскольку мужчина был холост и не имел детей. Оспорить решение суда у мужчины не получилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Конституционный суд позволил судам изымать у должников единственное жилье.