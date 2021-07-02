При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали три человека

Утром 2 июля в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ.

В результате происшествия пострадали человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на улице Светлоярской, 12. Из-за взрыва газа в доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки. Из дома вывели 28 человек.

«Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление», — сообщили в МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.