Девять спасателей потушили дачу в Синявино

В ночь на 2 июля в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелась дача.

Сообщение о пожаре поступило в 4:05. Очевидцы заметили дым в садоводстве «Восход» массива Синявино.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на площади 36 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 5:11. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по информации главного управления МЧС по городу, жильцы дома №48 по проспекту Энергетиков вызвали оперативные службы в пятницу, 2 июля, в пять часов утра. Они сообщили, что в квартире загорелось подсобное помещение.