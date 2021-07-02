Девять спасателей потушили дачу в Синявино

Девять спасателей потушили дачу в Синявино
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 2 июля в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелась дача.

Сообщение о пожаре поступило в 4:05. Очевидцы заметили дым в садоводстве «Восход» массива Синявино.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на площади 36 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 5:11. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по информации главного управления МЧС по городу, жильцы дома №48 по проспекту Энергетиков вызвали оперативные службы в пятницу, 2 июля, в пять часов утра. Они сообщили, что в квартире загорелось подсобное помещение.

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