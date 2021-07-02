Hyundai не вписался в поворот и «прилег» на Парашютной

ДТП на Парашютной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Парашютной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе случилась авария с участием автомобиля Hyundai Creta. Иномарка завалилась на бок.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорожная авария произошла возле гипермаркета «Лента» на Парашютной улице. Свидетели произошедшего пишут, что синий кроссовер слишком резво вошел в поворот, из-за чего завалился на бок.

«Хёндэ Крета прилегла на развороте возле Ленты на Парашютной», — пишет автор публикации.

Экстренных служб на месте не видно. По всей видимости, ДТП обошлось без пострадавших. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднем проспекте В. О. машина попала под трамвай. ДТП спровоцировало трамвайную пробку.