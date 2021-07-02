На Среднем проспекте В. О. машина попала под трамвай

Утром 2 июля на Среднем проспекте Васильевского острова в Петербурге произошло ДТП, которое спровоцировало трамвайную пробку.

«На Среднем В.О. в 8:30 утра из-за Хендая встали трамваи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадраз видно, ка трамвай буквально придавил легковой автомобиль марки Hyundai. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».