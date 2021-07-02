Проспект Обуховской Обороны отремонтируют за 416 миллионов рублей

На проспекте Обуховской Обороны с субботы, 3 июля, начинается ремонт дорожного полотна в зоне трамвайных путей.

Ремонт пройдет на участке проспекта от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке со Шлиссельбургским проспектом. Работы на трамвайных путях завершатся 16 июля, после чего начнется ремонт проезжей части и тротуаров.

В зоне производства работ введут дорожные ограничения. Они будут действовать с 3 по 16 июля.

Всего в рамках ремонта заменят дорожное полотно по всему проспекту Обуховской Обороны. Асфальт не будут менять только на участке от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных — его отремонтировали недавно.

Ремонт проводит подрядчик ООО «СК «Орион плюс». Стоимость работ оценивается в 416,2 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте на улице Восстания закончился ремонт.