Петербурженка, которую полицейский сбил с ног в вестибюле «Проспекта Ветеранов», отсудила 65 тысяч рублей у МВД

Петербурженка, которую полицейский сбил с ног в вестибюле &#171;Проспекта Ветеранов&#187;, отсудила 65 тысяч рублей у МВД
Суд встал на сторону петербурженки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд встал на сторону местной жительницы Галины Григорьевой, которая получила травмы, когда полицейский сбил ее с ног на станции метро «Проспект Ветеранов».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Григорьева обратилась в суд с просьбой взыскать с МВД РФ расходы на лечение, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в вестибюле станции «Проспект Ветеранов». Григорьева оказалась на пути сотрудника полиции, который преследовал правонарушителя. Правоохранитель сбил ее с ног, из-за чего женщина упала и получила травмы. Ее доставили в больницу.

В итоге суд взыскал с МВД расходы на лечение в размере 13 876 рублей, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, а также судебные расходы — 1 415 рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодая петербурженка добилась выплаты пособия по беременности и родам от работодателя.

мвд новости СПб полицейский проспект ветеранов суд травмы


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям Ленобласти пообещали 28-градусную жару на выходных
В Гатчине аноним обнаружил синий труп
В субботу воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов
Нехватка двух вакцин и новые ограничения: коронавирус в Петербурге 2 июля
«День Достоевского» пройдет в Петербурге 3 июля: коронавирус внес свои коррективы
Названа причина взрыва газа в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга
В Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек