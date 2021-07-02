Петербурженка, которую полицейский сбил с ног в вестибюле «Проспекта Ветеранов», отсудила 65 тысяч рублей у МВД

В Петербурге суд встал на сторону местной жительницы Галины Григорьевой, которая получила травмы, когда полицейский сбил ее с ног на станции метро «Проспект Ветеранов».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Григорьева обратилась в суд с просьбой взыскать с МВД РФ расходы на лечение, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в вестибюле станции «Проспект Ветеранов». Григорьева оказалась на пути сотрудника полиции, который преследовал правонарушителя. Правоохранитель сбил ее с ног, из-за чего женщина упала и получила травмы. Ее доставили в больницу.

В итоге суд взыскал с МВД расходы на лечение в размере 13 876 рублей, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, а также судебные расходы — 1 415 рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу.

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