Названа причина взрыва газа в Нижнем Новгороде

Названа причина взрыва газа в Нижнем Новгороде
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин, сообщает ТАСС.

Утром 2 июля в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. В результате происшествия пострадали три человека.

Инцидент произошел на улице Светлоярской, 12. Из-за взрыва газа в доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки. Из дома вывели 28 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

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