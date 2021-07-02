В Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 11 млн рублей

В Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 11 млн рублей
В ГАТИ рассказали о недочетах в ходе благоустройства за прошедшую неделю. Фото: Google View

За прошлую неделю в связи с нарушениями правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафов на 11 млн 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ведомства.

В список организаций, кому пришли «письма счастья» на внушительную сумму попали несколько обществ.

Более миллиона рублей получило «Оборонэнерго», которое после производственных работы не восстановило благоустройство по нескольким улицам Кронштадта.

650 тыс. рублей взыскали с «СЗИ-Комплекс». Они не укладывались в сроки завершения работ по прокладке газопровода.

Еще «Россети Ленэнерго» получили штраф в размере 450 тыс. рублей за производство плановых работ под видом аварийных.

«Эквитас» сорвал срок сдачи опор освещения по нескольким адресам Кронштадта и получил административный штраф – 250 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ГАТИ предупредила об ограничении движения до осени следующего года.

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