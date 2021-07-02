Басманный суд на два месяца заключил под стражу шурина Юрия Лужкова Батурина

Басманный суд на два месяца заключил под стражу шурина Юрия Лужкова Батурина
Батурина заключили под стражу до 1 сентября. Фото: unsplash

В Москве Басманный суд решил заключить под стражу до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, являющегося шуриным экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Напомним, что предприниматель Виктор Батурин обвиняется в покушении на мошенничество.

Отмечается, что защита Батурина просила суд назначить домашнем аресте или запретить определенные действия.

Виктор Батурин является старшим братом Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Батурина же одна из богатейших женщин Российской Федерации.

Сначала бизнесмен был руководителем в компании «Интеко». Затем из бизнеса вышел и получил активов на полмиллиарда долларов, земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое.

Позднее Батурин еще захотел отсудить у компании денег. Уточняется, что речь идет о сотнях миллионов рублей. Однако попытки оказались тщетными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество.

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