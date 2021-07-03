«Нормально». Беглов рассказал о своем самочувствии после ревакцинации

«Нормально». Беглов рассказал о своем самочувствии после ревакцинации
Беглов сделал прививку от коронавируса. Фото: ВКонтакте/ Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от ковида.

«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, 29 июня стало известно, что градоначальник Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге организованы 134 пункта вакцинации. В поликлиниках созданы выездные прививочные бригады, они делают прививки в 27 мобильных пунктах, которые развернуты дополнительно к основным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый этап вакцинации глава Санкт-Петербурга прошел 1 марта. Губернатор посоветовал следовать его примеру и не отказываться от прививки.

Александр Беглов коронавирус ревакцинация


 

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