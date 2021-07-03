Песков заявил, что Россия ждет визита Лукашенко в Крым

Песков заявил, что Россия ждет визита Лукашенко в Крым
Песков заявил, что Россия ждет Лукашенко в Крыму. Фото: Кремль

Российские власти ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ждет ли российская сторона белорусского лидера в Крыму, он заявил, что ждет. Об этом спикер Кремля заявил в субботу, 3 июля, в эфире телеканала «Россия 1».

Дата приезда главы Белоруссии на Крымский полуостров в настоящий момент не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым. Украина закрыла для Белоруссии небо. У белорусов есть свой санаторий в Мисхоре, куда они всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения они ездят через Украину на поезде, на машине, на самолете. Сейчас небо закрыли.

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