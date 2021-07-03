Под Рязанью 10-летний мальчик погиб под кучей песка

Под Рязанью 10-летний мальчик погиб под кучей песка
Возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный Комитет РФ

В Рязанской области 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком при обрушении груды, предназначенной для ремонта дороги.

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, трагедия случилась днем 3 июля неподалеку от поселка 10 год Октября. Школьник вместе с друзьями играл на груде песка, которая предназначалась для дорожного ремонта на трассе Р-22. Верхняя часть груды внезапно обрушилась и ребенок оказался под песком. Мальчика оперативно достали на поверхность, но спасти его не удалось.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ростовской области две девочки погибли от нехватки воздуха в машине.

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