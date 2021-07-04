У краснокнижных ястребов-тетеревятников в Петербурге родилось рекордное потомство

Маленькие птички издают жалобные крики, которые указывают на то, что они проголодались. Фото: скрин группы "Каждой твари по паре" "ВКонтакте".

Маленькие птички издают жалобные крики, которые указывают на то, что они проголодались. Фото: скрин группы "Каждой твари по паре" "ВКонтакте".

У пары краснокнижных ястребов-тетеревятников, обитающих в Северной столице, родились четыре птенца. Это рекордное для таких птиц потомство.

Скорее всего у птичьей пары большой опыт совместного выращивания птенцов. Особи мужского пола преданные семьянины. Они заботливо кормят самку во время высиживания яиц, а потом помогают выращивать птенцов. Об этом сообщает зоолог и блогер Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Так подросшее потомство вылетело из гнезда. Сейчас ястребы-родители около месяца будут кормить его поблизости, обучая охоте. Маленькие птички издают жалобные «голодные» крики.

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